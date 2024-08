Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vico Equense per Giovedì 8 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella serata.

Mattina:

La giornata inizierà con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente durante le prime ore del mattino, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili. La temperatura percepita sarà di circa 29°C.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo della temperatura rispetto alla mattina. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 23,4km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 62%.

Sera:

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto, con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 8,7km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vico Equense, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa anche per Venerdì, con possibili precipitazioni nel fine settimana. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.1° perc. +29.1° Assenti 10.6 ONO max 13.3 Maestrale 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 9.1 NO max 11.3 Maestrale 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +29.2° Assenti 5.8 ONO max 8 Maestrale 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +31.5° Assenti 10.7 O max 10.5 Ponente 63 % 1013 hPa 12 poche nuvole +29.6° perc. +32.5° Assenti 16.5 O max 16.2 Ponente 62 % 1013 hPa 15 poche nuvole +29.6° perc. +32.5° prob. 16 % 19.8 ONO max 22.5 Maestrale 62 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +30.7° prob. 30 % 3.6 NNE max 11.3 Grecale 58 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.5° perc. +28.8° prob. 8 % 6.2 NE max 10 Grecale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:06

