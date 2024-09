Meteo Acerra, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre, Acerra si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità si attesterà intorno al 58%, garantendo un clima confortevole per le ore notturne.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con un tasso di umidità che scenderà fino al 50%. I venti saranno leggeri, con velocità variabili tra 3 e 6 km/h, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di circa 24°C. La velocità del vento si manterrà tra i 9 e i 12 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 46%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 4 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 68%. Questo clima sereno e fresco accompagnerà la notte, rendendo le ore serali piacevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un inizio di Ottobre all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 4 NE max 6.2 Grecale 58 % 1019 hPa 3 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 4.7 NE max 7.3 Grecale 56 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 4.4 ENE max 6.2 Grecale 55 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 3.1 SSO max 4.4 Libeccio 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +23.9° Assenti 10.9 SO max 10.5 Libeccio 45 % 1016 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 11.1 OSO max 9.5 Libeccio 47 % 1015 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +20.6° Assenti 7.2 OSO max 8.4 Libeccio 56 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 3.3 O max 5 Ponente 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.