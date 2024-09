Meteo Afragola, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà durante il giorno, passando da nuvole sparse a momenti di cielo sereno. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, Afragola sperimenterà pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un’intensità di 0,48 mm.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni miglioreranno notevolmente. Si passerà da poche nuvole a un cielo sereno entro le 07:00, con una temperatura che salirà fino a 22,1°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 3% e l’umidità diminuirà fino al 72%. La velocità del vento sarà moderata, intorno agli 8 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 14:00. La temperatura raggiungerà un picco di 24,8°C intorno alle 12:00, per poi scendere a 23,6°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 16 e i 20 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno fino a tarda notte. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che scenderà a circa 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Pertanto, gli abitanti di Afragola possono aspettarsi giornate piacevoli e fresche, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.48 mm 6.7 S max 12.7 Ostro 82 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.39 mm 7.7 S max 13.8 Ostro 83 % 1013 hPa 6 poche nuvole +21° perc. +21.3° prob. 77 % 5.4 SSE max 10.4 Scirocco 80 % 1013 hPa 9 cielo sereno +24° perc. +24.1° prob. 19 % 12.2 SSO max 16.2 Libeccio 63 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° prob. 15 % 16.5 OSO max 19.4 Libeccio 53 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° prob. 16 % 16.8 OSO max 19.5 Libeccio 59 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° prob. 9 % 10.5 OSO max 14.5 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 5 SO max 8.4 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.