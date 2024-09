Meteo Carbonia, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di pioggia a partire dal pomeriggio.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra 21°C e 25°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 12,6 km/h e i 20,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, creando una sensazione di calore moderato. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’intensità di precipitazioni assente fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 23,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che salirà fino all’89%. Le raffiche di vento si faranno più forti, superando i 39 km/h, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 3,8 mm entro le ore serali.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le piogge continueranno, con intensità variabile, e il cielo rimarrà coperto. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e le condizioni di vento rimarranno fresche e tesi, con velocità che raggiungeranno i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Carbonia

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.7° perc. +20.7° Assenti 18.7 NO max 32.2 Maestrale 73 % 1013 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 18.2 NO max 28.8 Maestrale 65 % 1013 hPa 7 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° Assenti 15.9 NNO max 21.4 Maestrale 63 % 1013 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +25° prob. 11 % 16.2 O max 22 Ponente 54 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.59 mm 24.6 OSO max 35.2 Libeccio 71 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +22.6° perc. +22.9° 2.23 mm 29.7 O max 41.7 Ponente 77 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +20° perc. +20.3° 1.07 mm 16.2 ONO max 33.8 Maestrale 85 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +19.3° perc. +19.2° 0.15 mm 21.4 NO max 36.2 Maestrale 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:34

