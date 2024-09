Meteo Carbonia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Carbonia nel corso di Venerdì 13 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 18,2°C della notte e i 21,7°C durante la mattina. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 56,5 km/h nel pomeriggio, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventilata.

Durante la notte, Carbonia avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 18 km/h proveniente da Nord Ovest, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 64%. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi all’1%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,7°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si intensificherà, con velocità che toccheranno i 32 km/h e raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, rendendo l’aria piuttosto secca.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,9°C. La ventilazione sarà forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 56,5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di bel tempo.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, mantenendosi intorno ai 18,4°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 27 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una ventilazione che continuerà a caratterizzare il clima locale. Domani e dopodomani si prevede un quadro simile, con cieli sereni e temperature che non subiranno eccessive variazioni. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste belle giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 20.6 NO max 35.9 Maestrale 60 % 1013 hPa 5 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 23.3 NO max 40.1 Maestrale 59 % 1014 hPa 8 poche nuvole +20.7° perc. +20.1° Assenti 26.5 NO max 39.6 Maestrale 49 % 1015 hPa 11 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 32.4 NO max 44.2 Maestrale 47 % 1016 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +20.2° Assenti 34.5 NO max 54.8 Maestrale 44 % 1016 hPa 17 cielo sereno +18.9° perc. +18.1° Assenti 33.1 NO max 53.3 Maestrale 51 % 1016 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 29.2 NO max 45.5 Maestrale 49 % 1018 hPa 23 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° Assenti 29.2 NO max 45.1 Maestrale 48 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:33

