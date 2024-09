Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a schiarite e a un clima più mite. Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 23,6°C. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in diminuzione, rendendo la serata piacevole.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Casalnuovo di Napoli sperimenterà piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in alcune ore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Le precipitazioni totali della notte si aggireranno attorno ai 5 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si ridurranno a leggere pioviggini, e il cielo si schiarirà progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,5°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente sud-sud est.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il tempo si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con cieli sereni e poche nuvole. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. La velocità del vento sarà leggera, favorendo una sensazione di benessere.

La sera, dalle 18:00 in poi, si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 19,9°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma le condizioni generali rimarranno piacevoli per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature più elevate, che favoriranno attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24-25°C nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.75 mm 5.6 SSE max 9 Scirocco 78 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.7° perc. +18.7° 1.53 mm 6 S max 9.2 Ostro 81 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.17 mm 5.9 SSE max 11 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.1° perc. +22° 0.14 mm 10.3 S max 12.5 Ostro 61 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.5° perc. +23.4° 0.24 mm 12.3 SSO max 14.1 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.2° perc. +23° 0.13 mm 11.5 SSO max 11.7 Libeccio 54 % 1013 hPa 18 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° prob. 49 % 5.1 SSO max 8.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 1.8 E max 3.7 Levante 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

