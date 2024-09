Meteo Lavello, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lavello di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, mentre nella mattina si assisterà a un incremento, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si manterrà elevata, specialmente nelle prime ore del giorno. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, Lavello sperimenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto man mano che le ore passeranno. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8 km/h e i 10 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 36%. I venti, provenienti da Nord-Ovest, si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per il vento.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La nuvolosità rimarrà alta, ma si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di poche nuvole nel tardo pomeriggio. I venti continueranno a soffiare moderatamente, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, offrendo un’opportunità per godere di una serata all’aperto. I venti si calmeranno, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori moderati e una nuvolosità che continuerà a caratterizzare il cielo. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle ore diurne, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° prob. 1 % 9.7 SO max 12 Libeccio 63 % 1014 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 2 % 8.8 SO max 10.5 Libeccio 60 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +13.9° prob. 4 % 8.1 OSO max 15.8 Libeccio 50 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19° prob. 8 % 14.6 NO max 20.1 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +19.5° prob. 16 % 18.8 NNO max 26.4 Maestrale 41 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20° prob. 8 % 21.4 NNO max 28.3 Maestrale 39 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° prob. 7 % 4.9 N max 6.2 Tramontana 62 % 1013 hPa 21 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 5 OSO max 4.9 Libeccio 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:01

