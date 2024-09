Meteo Melfi, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Melfi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,9°C e i 16°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 94% nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,3 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 14°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che varierà tra i 4,1 km/h e i 5,4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 71%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno alle 08:00. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza della pioggia leggera, con temperature che toccheranno un massimo di 16°C. La pioggia sarà intermittente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,65 mm. L’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 88%, mentre il vento si presenterà più debole, con velocità che scenderanno a 3,7 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire e il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 95%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Melfi indicano un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita già a partire da mercoledì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere. La giornata di Martedì 17 Settembre si presenterà quindi come una giornata da trascorrere con cautela, tenendo conto delle possibili piogge e delle temperature fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 4.6 E max 5.4 Levante 70 % 1012 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° Assenti 5 ENE max 8.8 Grecale 73 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.3° 0.34 mm 7 SE max 14 Scirocco 80 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +14.6° perc. +14.1° 1.12 mm 12.1 SE max 19.1 Scirocco 77 % 1013 hPa 12 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° prob. 83 % 8 E max 16.3 Levante 80 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.27 mm 9.5 NE max 15.1 Grecale 82 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.47 mm 3.1 NNO max 5.3 Maestrale 94 % 1013 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +13.3° prob. 44 % 3.5 O max 4 Ponente 95 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:58

