Meteo Melfi, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Sabato 14 Settembre a Melfi si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo risulterà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un ritorno di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteo a Melfi presenteranno un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +13,5°C, con una percezione termica leggermente inferiore a +12,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 18,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +13,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,7 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 61%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con una probabilità del 24% di pioggia.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo nuovamente coperto, con temperature che si manterranno sui +17,2°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori intorno ai 21,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1013 hPa.

Arrivando alla sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a circa +13,2°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi a 3,4 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, intorno al 25%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melfi indicano un andamento variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe influenzare le temperature e la copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° prob. 20 % 11.6 NNO max 18.7 Maestrale 65 % 1010 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +12.2° prob. 24 % 10.8 NO max 26.1 Maestrale 61 % 1011 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° prob. 16 % 10.3 NO max 20.2 Maestrale 59 % 1012 hPa 9 nubi sparse +17.2° perc. +16.1° prob. 9 % 13.7 NNO max 16 Maestrale 42 % 1012 hPa 12 nubi sparse +18.4° perc. +17.2° prob. 9 % 21.3 N max 21.2 Tramontana 35 % 1012 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +16.9° Assenti 18 N max 19.2 Tramontana 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.3° Assenti 9.9 N max 19.8 Tramontana 58 % 1014 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° prob. 25 % 5 SO max 7.1 Libeccio 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:03

