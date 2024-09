Meteo Melfi, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, ma il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Melfi avrà un cielo coperto con una temperatura di +15,9°C e una copertura nuvolosa del 50%. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Nord, con una probabilità di precipitazioni del 22%. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, mantenendo un cielo coperto fino alle 05:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 15,6°C.

La mattina si aprirà con un cielo ancora coperto, ma a partire dalle 10:00 si inizieranno a vedere delle nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 10,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 22,8°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con punte di 13,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 45%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a un clima più fresco. Le temperature scenderanno a 16,1°C alle 21:00, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 11%. La velocità del vento diminuirà, creando condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si presenterà variabile. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 22 % 3.7 N max 5.5 Tramontana 84 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.6 NNO max 7.9 Maestrale 83 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 4.9 N max 9.1 Tramontana 79 % 1020 hPa 9 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 8.9 N max 8.4 Tramontana 64 % 1021 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 10.7 NNE max 6.7 Grecale 48 % 1020 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 13.9 NNE max 9.5 Grecale 46 % 1019 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 4 N max 6.2 Tramontana 74 % 1021 hPa 21 poche nuvole +16.1° perc. +15.9° Assenti 1.4 ONO max 2.4 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:51

