Meteo Palermo, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 23,5°C. La leggera brezza proveniente da sud contribuirà a mantenere un’atmosfera gradevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 69%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente fino a raggiungere i 29,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 5%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole e fresca, con un’umidità in calo fino al 45%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, ma rimarranno comunque sopra i 25°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni di bel tempo. L’intensità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con occasionali nuvole sparse. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 25°C e i 30°C. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.7° perc. +23.9° Assenti 5.8 S max 7.2 Ostro 68 % 1015 hPa 4 poche nuvole +23.5° perc. +23.7° Assenti 6 SSO max 6.4 Libeccio 69 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 4.8 S max 7.7 Ostro 60 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +29.3° Assenti 2.4 O max 9.6 Ponente 48 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +29.8° Assenti 4 N max 9.5 Tramontana 46 % 1014 hPa 16 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° Assenti 3.6 NE max 6 Grecale 55 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 3.3 SE max 4 Scirocco 61 % 1014 hPa 22 poche nuvole +25.2° perc. +25.4° Assenti 3 SSE max 4.2 Scirocco 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.