Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 23°C e i 26°C. La sera offrirà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Poggiomarino presenterà nubi sparse e una temperatura di 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 70%, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi intorno ai 20°C. La mattina si aprirà con condizioni simili, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 22,4°C alle 07:00. La situazione rimarrà stabile fino a metà mattina, quando si registrerà un incremento della temperatura fino a 25,1°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 26,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra i 9 km/h e i 10 km/h. Questo clima nuvoloso persisterà fino al tardo pomeriggio, quando le temperature inizieranno a scendere.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 9%, e la brezza continuerà a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggiomarino nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un miglioramento atteso per la sera di Domenica. Le temperature si manterranno gradevoli, ma si prevede un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si potrebbe assistere a un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate, rendendo le previsioni del tempo favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 3.8 E max 5.1 Levante 65 % 1019 hPa 3 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 2.6 E max 3.8 Levante 70 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 2.7 NE max 3.5 Grecale 66 % 1019 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° Assenti 3.3 OSO max 2.8 Libeccio 49 % 1019 hPa 12 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 8 SO max 7.3 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25° perc. +25° Assenti 10 SO max 8 Libeccio 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 4.2 SO max 4.7 Libeccio 61 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 1.2 NNE max 3 Grecale 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:54

