Meteo Pozzuoli, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Pozzuoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di pioggia, con un cielo per lo più coperto durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20°C e 22,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60-70%. I venti, provenienti principalmente da est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 26 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pozzuoli saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 61%. La velocità del vento sarà di circa 12 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 17 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno sporadiche piogge. Le temperature si attesteranno tra 19,6°C e 21°C, con un’umidità che continuerà a mantenersi alta, intorno al 62-64%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 22 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà elevata, con valori che potranno arrivare fino al 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature raggiungeranno il picco di 22,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 54-68%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, con intensità che potrà arrivare fino a 26 km/h. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa totale.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,3°C. Le piogge, che si presenteranno come pioggia leggera, continueranno a cadere, mantenendo l’umidità elevata, attorno al 69-73%. I venti si faranno più leggeri, ma continueranno a soffiare da est, con velocità che si aggireranno intorno ai 15-18 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pozzuoli indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature miti. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per le attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma per ora si dovrà affrontare un Martedì all’insegna della pioggia e del cielo coperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20° 0.3 mm 12 ESE max 17 Scirocco 61 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° prob. 40 % 12.3 E max 16.2 Levante 58 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 44 % 21.6 ESE max 24.3 Scirocco 64 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.6° 0.17 mm 19.8 E max 22 Levante 63 % 1010 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° prob. 36 % 15.4 E max 20.8 Levante 52 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +22° perc. +21.7° 0.25 mm 22.2 ESE max 26 Scirocco 58 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +20.3° perc. +20.2° 1.18 mm 17.1 E max 22.8 Levante 70 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.2 mm 18.1 E max 24.6 Levante 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.