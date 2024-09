Meteo Qualiano, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Qualiano si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di 15,9°C al mattino e una massima che raggiungerà i 22,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,2 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 34% e il 66%, garantendo un clima secco e piacevole.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 17,1°C a mezzanotte fino a raggiungere i 15,9°C alle 5 del mattino. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Nord Est.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a risalire. Alle 9, la temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C, mentre alle 12 raggiungerà i 22,4°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa continuerà a essere assente. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 6,5 km/h e 12,9 km/h.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente caldo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,1°C e 21,5°C. La brezza si farà sentire, con intensità che potrà arrivare fino a 17,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, passando da 19,8°C alle 18:00 fino a 18,9°C alle 23:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.1° perc. +16.3° Assenti 15.6 NE max 21.3 Grecale 55 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 11.3 NE max 15.6 Grecale 58 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 10.5 NE max 13.5 Grecale 59 % 1021 hPa 9 cielo sereno +20.1° perc. +19.2° Assenti 9.2 NNE max 10.2 Grecale 40 % 1021 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +21.6° Assenti 9.1 ONO max 8.6 Maestrale 35 % 1020 hPa 15 cielo sereno +21.5° perc. +20.9° Assenti 17.2 O max 14.8 Ponente 46 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 11.6 ONO max 14 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 6.8 NNO max 8.6 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:42

