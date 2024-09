Meteo Qualiano, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,7°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 10 e i 19 km/h, sempre da Sud. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 25°C. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013 hPa.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che si porteranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, contribuendo a rendere la serata piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di meteo prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, poiché non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 10.1 SSE max 14.8 Scirocco 83 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° Assenti 11.3 SSE max 15.5 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.6° perc. +21.9° Assenti 10.6 SE max 13.6 Scirocco 81 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.8° perc. +24.1° Assenti 13.4 S max 15.9 Ostro 71 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25° perc. +25.3° Assenti 16.4 S max 19.4 Ostro 66 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 16 S max 19.1 Ostro 69 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 10.9 SSE max 15.2 Scirocco 78 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +23° Assenti 10.7 SSE max 16.2 Scirocco 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.