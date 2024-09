Meteo Quarto, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C al mattino e i 24,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque confortevole.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno al 64%. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si muoveranno a una velocità di circa 10,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C intorno alle 10:00. La sensazione di calore sarà leggermente inferiore, con valori percepiti di circa 23,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 14:00, il cielo inizierà a coprirsi con poche nuvole e nubi sparse, portando a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 22,6°C entro le 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 21°C. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 65%, rendendo l’aria leggermente più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità prevista per Domenica. Si consiglia di approfittare della giornata di Sabato per attività all’aperto, poiché le condizioni meteo saranno favorevoli fino al pomeriggio, prima dell’arrivo di un aumento della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 10.5 NE max 14.1 Grecale 64 % 1018 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 9.3 ENE max 12.2 Grecale 67 % 1018 hPa 6 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 8.5 NE max 10.8 Grecale 65 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 6.4 ENE max 8.4 Grecale 51 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 6.6 SSO max 9.2 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 14.4 OSO max 13 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 5 NO max 5.7 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 7 NNO max 7.2 Maestrale 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:57

