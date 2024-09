Meteo San Cataldo, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Cataldo di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con nuvolosità crescente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, almeno fino al tardo pomeriggio.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 18%.

Nella mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 46%, mentre il vento sarà debole, con velocità di circa 7,8 km/h. Le condizioni di serenità del cielo favoriranno una sensazione di calore piacevole, con temperature percepite leggermente superiori.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà gradualmente. Il cielo passerà a nubi sparse, con una temperatura che scenderà a 22,1°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 64%, e si registrerà una leggera intensificazione del vento. Nonostante ciò, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 39%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 74%, rendendo l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi. La giornata di Lunedì, sebbene inizi in modo favorevole, porterà a un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche, suggerendo di approfittare delle ore di sole prima dell’arrivo delle nubi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° prob. 7 % 6.8 ONO max 7.2 Maestrale 71 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° prob. 5 % 6 ONO max 6.4 Maestrale 69 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 1.1 NNO max 3.1 Maestrale 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.3° Assenti 6.8 ESE max 8 Scirocco 47 % 1012 hPa 13 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° prob. 4 % 6.9 ESE max 8.5 Scirocco 49 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° prob. 4 % 4.8 ESE max 5.9 Scirocco 61 % 1011 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 16 % 1.6 S max 4.8 Ostro 73 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 39 % 4.9 SSO max 8 Libeccio 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.