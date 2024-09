Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a San Giorgio a Cremano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un aumento delle temperature e a un cielo più sereno.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, le previsioni meteo indicano un’ulteriore persistenza di piogge leggere. Le temperature si manterranno tra i 17,4°C e i 18,2°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 5,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, oscillando tra il 63% e il 69%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, ci sarà un miglioramento delle condizioni. Si passerà da nubi sparse a un cielo prevalentemente sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno tra i 6,1 km/h e i 16,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 36%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C. La situazione meteo continuerà a migliorare, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 20%. Il vento sarà presente, ma con intensità moderata, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno di nubi sparse e una leggera probabilità di pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi attorno ai 8,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano un sabato con un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata più serena e temperata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +17.9° 0.28 mm 15.9 ONO max 20.1 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.1° 0.13 mm 7.3 NNO max 13.7 Maestrale 67 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° prob. 20 % 6.1 NE max 7.7 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +19.9° prob. 3 % 5.8 NNE max 7.2 Grecale 40 % 1012 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 16.3 ONO max 14.3 Maestrale 37 % 1012 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.2° Assenti 16.6 O max 15.6 Ponente 43 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21.7° perc. +21° prob. 2 % 16.5 NO max 17.4 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +19.9° 0.11 mm 8.3 N max 12.5 Tramontana 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

