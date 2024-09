Meteo Siena, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Siena si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da un cielo limpido e poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 19,3°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà, ma si attesterà su valori moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità sarà piuttosto alta, specialmente nelle prime ore del giorno, ma tenderà a diminuire nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +9,5°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più fredde. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla e asciutta.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +13,9°C alle 07:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h, rendendo l’aria fresca e frizzante. Le temperature continueranno a salire, arrivando a +19,3°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo sereno e una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento si manterrà su valori vivaci, intorno ai 19 km/h, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 38%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. La velocità del vento diminuirà, ma si manterrà comunque attorno ai 9 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza significative variazioni. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa stabilità meteorologica per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.3° perc. +10.9° Assenti 6.5 N max 6.7 Tramontana 91 % 1019 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9.2° prob. 4 % 6.2 NNE max 6.4 Grecale 93 % 1020 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 15.2 ENE max 38.7 Grecale 68 % 1022 hPa 10 poche nuvole +18.5° perc. +17.6° Assenti 22 ENE max 27.5 Grecale 44 % 1022 hPa 13 cielo sereno +19.2° perc. +18.1° Assenti 19 ENE max 22.1 Grecale 38 % 1022 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15° Assenti 18.3 E max 30.4 Levante 50 % 1023 hPa 19 poche nuvole +11.4° perc. +10.4° Assenti 9.1 E max 20.2 Levante 67 % 1024 hPa 22 poche nuvole +9.8° perc. +9.6° Assenti 4.9 ENE max 5.8 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:54

