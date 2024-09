Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Somma Vesuviana di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una lieve presenza di nuvole sparse durante le ore centrali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +18,6°C e +25,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% durante la notte, per poi scendere nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 9% e una temperatura di +18,6°C. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 38%, rendendo l’aria piuttosto piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 24,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza portare precipitazioni. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C. Il cielo si presenterà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio. Le condizioni di calma continueranno a caratterizzare la serata, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e si potrà godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.9 ENE max 4.6 Grecale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 6.5 NE max 8 Grecale 71 % 1014 hPa 6 poche nuvole +18° perc. +17.6° Assenti 6.9 NE max 9.5 Grecale 66 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 4.2 NE max 7 Grecale 47 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +24.8° Assenti 2.8 OSO max 8.7 Libeccio 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.2° Assenti 3.8 NO max 10.3 Maestrale 42 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 2.6 N max 10.8 Tramontana 53 % 1017 hPa 21 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 5.3 NE max 11 Grecale 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:58

