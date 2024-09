Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Somma Vesuviana evidenziano un fine settimana con condizioni variabili. Venerdì sarà caratterizzato da cielo parzialmente nuvoloso al mattino, diventando completamente coperto nel pomeriggio e sera. Sabato il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature in aumento. Domenica si prevede cielo nuvoloso con temperature massime elevate nel pomeriggio. Non sono attese precipitazioni significative, ma si consiglia di monitorare le variazioni di temperatura e la copertura nuvolosa.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Somma Vesuviana, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una leggera percezione di calore di +24,8°C. I venti soffieranno a 5,2km/h provenienti da Sud, con raffiche fino a 9,1km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. La probabilità di precipitazioni è del 45%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Nella mattina di Venerdì, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 63%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, con una percezione di calore di +28,3°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 5,7km/h provenienti da Sud Ovest. Le raffiche raggiungeranno i 7,4km/h e l’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Le probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 55% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +29,4°C, con una percezione di calore di +28,2°C. I venti soffieranno a 13,9km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 12km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 40% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Infine, nella sera il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si attesteranno sui +27,1°C, con una percezione di calore di +27°C. I venti soffieranno da Sud Ovest a 4,1km/h, con raffiche fino a 6,1km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 40% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte a Somma Vesuviana, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 53%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,2°C, con una percezione di calore di +24,1°C. I venti soffieranno da Nord – Nord Est a 4,9km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina di Sabato, il cielo si coprirà completamente al 100%. Le temperature massime saranno di +28,6°C, con una percezione di calore di +27,8°C. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest – Sud Ovest a 3,9km/h con raffiche fino a 4,4km/h. L’intensità del vento sarà di tipo bava di vento. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 35% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,1°C, con una percezione di calore di +29,7°C. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a 7,7km/h, con raffiche fino a 6,4km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 39% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Infine, nella sera il cielo rimarrà coperto al 91%. Le temperature si attesteranno sui +28,8°C, con una percezione di calore di +27,9°C. I venti soffieranno da Sud Ovest a 3,3km/h, con raffiche fino a 5,4km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte a Somma Vesuviana, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C, con una percezione di calore di +24,9°C. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest a 4,6km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 51% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattina di Domenica, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 48%. Le temperature massime saranno di +29,4°C, con una percezione di calore di +29°C. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a 4,2km/h, con raffiche fino a 2,8km/h. L’intensità del vento sarà di tipo bava di vento. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 40% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C, con una percezione di calore di +31°C. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a 10,8km/h, con raffiche fino a 9,1km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 38% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Infine, nella sera il cielo rimarrà coperto al 92%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C, con una percezione di calore di +27,4°C. I venti soffieranno da Sud – Sud Est a 3km/h, con raffiche fino a 5,5km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Somma Vesuviana si prospetta con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì avremo una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, che diventerà completamente coperto nel pomeriggio e nella serata. Sabato, invece, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature in aumento. Domenica vedremo un cielo nuvoloso con temperature massime elevate nel pomeriggio. In generale, non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla copertura nuvolosa.

