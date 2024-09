Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a condizioni più serene nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con forti piogge e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,5°C, con una percezione leggermente più alta di 20,8°C. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a 33,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 56,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, con accumuli di circa 13,63 mm.

Durante la mattina, il tempo inizierà a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni. Si passerà da nubi sparse a condizioni più serene. La temperatura salirà fino a 23,1°C alle 12:00, mentre il vento continuerà a mantenere una certa intensità, oscillando tra 21,9 km/h e 36,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà in calo, con valori che si attesteranno intorno al 29%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un clima piacevole. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C e 23°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità comprese tra 34,7 km/h e 35,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 19,7°C e 19,9°C, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi comunque attorno ai 15 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,93 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un passaggio da un inizio instabile a un pomeriggio più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più elevati.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.6° perc. +21.9° 1.61 mm 27.5 SO max 47.3 Libeccio 81 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.68 mm 24 O max 39.7 Ponente 71 % 1007 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° prob. 74 % 26.7 O max 39.3 Ponente 59 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° prob. 17 % 36.5 OSO max 46.9 Libeccio 49 % 1008 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° prob. 29 % 36.1 OSO max 46.9 Libeccio 47 % 1008 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° prob. 17 % 34.7 O max 48.2 Ponente 48 % 1008 hPa 18 poche nuvole +21.2° perc. +20.6° prob. 25 % 27.5 O max 37.2 Ponente 48 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +19.6° 0.62 mm 11.8 ONO max 17.8 Maestrale 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

