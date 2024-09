Meteo Vico Equense, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità saranno elevate, e il vento si presenterà con intensità leggera. Analizzando i dati, si prevede che la temperatura massima raggiunga i 23,2°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 20,2°C durante le prime ore della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 76%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud-est, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 20,6°C a 23,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 63-76%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’8%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo ancora coperto, con temperature che toccheranno il picco di 23,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 62-63%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non varieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%, mentre il vento continuerà a mantenere una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vico Equense non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature miti e umidità elevata. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere giorni migliori, poiché le condizioni attuali non promettono schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 16 % 6.6 SO max 4.9 Libeccio 73 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 1.6 SSE max 2.8 Scirocco 76 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 7.4 E max 7.9 Levante 76 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 6.7 SSE max 7.7 Scirocco 66 % 1015 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 7.5 SSO max 7.2 Libeccio 63 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 13 % 5.8 SO max 5.5 Libeccio 62 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 12 % 4.3 SO max 4.7 Libeccio 65 % 1013 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 2 % 6.2 SSE max 7.8 Scirocco 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:53

