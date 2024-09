Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre ad Acireale si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con un leggero calo nel tardo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 55-73%. Le temperature si attesteranno tra i +25,6°C e i +29,4°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità compresa tra i 6,2km/h e i 16,1km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% con possibili precipitazioni. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +29,5°C, con una sensazione di caldo che potrebbe arrivare fino a +32°C. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, con raffiche fino a 22,2km/h.

In serata, le nubi si diraderanno leggermente, mantenendo comunque una copertura intorno al 22-37%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,3°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest a una velocità compresa tra i 5,3km/h e i 10,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre ad Acireale indicano una giornata con variabilità delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Acireale nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° prob. 33 % 6.2 ONO max 8 Maestrale 65 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° prob. 31 % 9 OSO max 11.1 Libeccio 66 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.8° perc. +27.8° prob. 8 % 6.7 SO max 10.3 Libeccio 59 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.4° perc. +30.6° prob. 2 % 9.5 SSE max 13.1 Scirocco 53 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +31.7° prob. 15 % 14.1 SSE max 18 Scirocco 60 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +27.1° perc. +29.2° 1.77 mm 12.9 NE max 22.2 Grecale 72 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25.3° perc. +25.8° prob. 4 % 7.5 NNE max 11.2 Grecale 76 % 1014 hPa 22 poche nuvole +25.9° perc. +26.4° prob. 5 % 5.3 O max 9.4 Ponente 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:20

