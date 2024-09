Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì, 30 Settembre, Alghero si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C durante le ore più calde, mentre le minime notturne si aggireranno intorno ai 17°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 20 km/h, rendendo il clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 75%, ma non ci saranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da nord-nord ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,4°C entro le 08:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 4 e i 12 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 59%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,8°C intorno alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà completamente sereno, senza alcuna previsione di pioggia. La brezza vivace, con raffiche fino a 19 km/h, renderà l’atmosfera particolarmente gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si attesterà attorno al 75%. La ventilazione continuerà a essere leggera, con velocità che varieranno tra i 8 e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno quindi approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 4.6 N max 10.5 Tramontana 76 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 4 NNE max 9.1 Grecale 77 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 4.4 NNE max 8 Grecale 69 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 12.3 NO max 14.3 Maestrale 55 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 18.9 NO max 19 Maestrale 56 % 1022 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 17 NNO max 17.9 Maestrale 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +18.5° Assenti 10.8 NNE max 12.9 Grecale 72 % 1021 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° Assenti 9.8 NE max 11.6 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:05

