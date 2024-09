Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Caivano mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una leggera brezza proveniente dal Sud. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le condizioni rimarranno comunque prevalentemente nuvolose.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +31°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità intorno ai 15km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti, ma l’umidità sarà intorno al 45%.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà al 100% con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà leggero, con una velocità intorno ai 5km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 2%.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Caivano si prevede una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Le condizioni rimarranno stabili nei prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno sui valori attesi per il periodo. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Caivano.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.7° perc. +27.9° Assenti 2.8 E max 4.6 Levante 47 % 1012 hPa 3 cielo coperto +27° perc. +27.4° Assenti 3.7 ESE max 6.2 Scirocco 51 % 1012 hPa 6 cielo coperto +27.4° perc. +28.1° Assenti 4 S max 7.2 Ostro 55 % 1013 hPa 9 cielo coperto +30.2° perc. +31.1° Assenti 9.6 SSO max 8.8 Libeccio 48 % 1013 hPa 12 cielo coperto +30.9° perc. +31.6° Assenti 10.7 SO max 9.1 Libeccio 45 % 1013 hPa 15 cielo coperto +30.2° perc. +30.5° Assenti 16.6 OSO max 15.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 18 cielo coperto +27.9° perc. +28.7° prob. 30 % 9 ONO max 12.1 Maestrale 55 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.1° perc. +28° prob. 3 % 3.1 N max 3.2 Tramontana 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:29

