Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 20°C. La sera si prevede più fresca, con temperature che scenderanno a circa 18°C.

Durante la notte, Carbonia sperimenterà un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 17,5°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C alle 08:00 e i 24°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,6 km/h da Sud-Sud Ovest, mentre l’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà mite, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 39%. La brezza si farà sentire, con velocità del vento che si attesterà tra i 8,1 km/h e i 14 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a circa 18°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 40%. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo, con possibilità di un clima più fresco durante il fine settimana. Si consiglia di prepararsi a un clima variabile, con la possibilità di ulteriori nuvole e temperature più fresche. Gli amanti dell’aria aperta potrebbero trovare nella mattina e nel pomeriggio i momenti migliori per godere di attività all’aperto, prima che il clima si raffreddi ulteriormente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 3.7 ESE max 5.2 Scirocco 83 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 4.8 E max 5.3 Levante 85 % 1015 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 3.8 ESE max 5.9 Scirocco 72 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° Assenti 11.6 SSO max 12 Libeccio 54 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 17.7 SO max 15.9 Libeccio 57 % 1016 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° Assenti 11.4 SSO max 12.1 Libeccio 64 % 1017 hPa 19 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.5 E max 4.1 Levante 79 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +18° Assenti 8.3 E max 9.2 Levante 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:21

