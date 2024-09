Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Cardito indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a precipitazioni che potrebbero risultare significative nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 7%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 7,5 km/h. Con l’avanzare delle ore, la temperatura percepita rimarrà pressoché invariata, mantenendo un livello di umidità intorno al 66%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Già dalle prime ore, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 26,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 44%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che varieranno da 0,11 mm a 0,27 mm. Il vento, che soffierà da Ovest-Sud Ovest, raggiungerà velocità comprese tra 8,6 km/h e 21,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della pioggia, con intensità che potrebbero arrivare a 0,75 mm. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 24,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 79%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia aumenterà, rendendo il pomeriggio particolarmente umido e fresco.

La sera porterà con sé piogge moderate, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni potrebbero superare i 2 mm. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 53,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito evidenziano una giornata di instabilità, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 7.5 OSO max 12 Libeccio 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° prob. 2 % 5.8 OSO max 10.3 Libeccio 68 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +23.2° perc. +23.3° 0.11 mm 8.6 OSO max 14.9 Libeccio 67 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.27 mm 19.7 OSO max 24.4 Libeccio 61 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.16 mm 21.2 OSO max 25.8 Libeccio 53 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.7 mm 18.6 OSO max 25.3 Libeccio 63 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.36 mm 12.8 O max 20.2 Ponente 67 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +21.5° perc. +21.8° 1.32 mm 15.6 SSO max 28.4 Libeccio 78 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:12

