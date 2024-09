Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Cardito indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +20,6°C e +25,4°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante al mattino, mentre nel pomeriggio si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,5 km/h.

Durante la notte, Cardito si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +20,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, e non si registreranno precipitazioni. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo subirà un cambiamento significativo. Si prevede pioggia leggera, con accumuli di circa 0,16 mm. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +21,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. A partire dalle ore 08:00, il cielo tornerà a essere coperto, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con un cielo che passerà da coperto a sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di +25,4°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente. L’umidità diminuirà, portandosi intorno al 51%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,6 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +21,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima più stabile e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a mantenersi su valori estivi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 1.9 S max 4.5 Ostro 68 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° prob. 4 % 3.7 SSE max 8.9 Scirocco 69 % 1016 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 37 % 5.8 SE max 10.4 Scirocco 70 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 48 % 7.8 SSE max 12.2 Scirocco 65 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +25.1° perc. +25.1° 0.15 mm 14.6 SSO max 17.5 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +24.7° perc. +24.7° prob. 43 % 15 SSO max 17.6 Libeccio 55 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° prob. 40 % 10.2 S max 14.6 Ostro 69 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° Assenti 7.3 S max 12.3 Ostro 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:50

