Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Casoria si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,2°C e i 24,4°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo inizialmente nuvoloso a momenti di sereno, con un incremento della ventilazione che si farà sentire nel pomeriggio.

Nella notte, Casoria sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 7,6 km/h proveniente da sud. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,49 mm di pioggia. Con il passare delle ore, la pioggia tenderà a diminuire, e già dalle prime luci dell’mattina, il cielo comincerà a schiarirsi.

Durante la mattina, Casoria vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 24°C. La ventilazione si presenterà leggera, con raffiche che raggiungeranno i 14,4 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 62%, creando un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con la presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 76%, ma senza precipitazioni significative. La ventilazione sarà più sostenuta, con velocità che potranno arrivare fino a 19,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 21°C. La ventilazione si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 67%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di sole e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.49 mm 7.6 S max 13.6 Ostro 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.42 mm 8.4 S max 14.5 Ostro 83 % 1013 hPa 6 poche nuvole +21° perc. +21.2° prob. 78 % 5.4 SSE max 10.2 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° prob. 19 % 12.2 SSO max 15.9 Libeccio 64 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° prob. 15 % 16.2 OSO max 18.9 Libeccio 55 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 15 % 16.6 OSO max 19.2 Libeccio 61 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 9 % 10.5 OSO max 14.4 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 5 SO max 8.2 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

