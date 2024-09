Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Castellammare di Stabia per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 23°C durante le ore più calde, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno al 40-50%, rendendo l’atmosfera piuttosto afosa.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 56%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 44%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 22°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,1 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 36%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. La brezza si farà più intensa, con velocità del vento che raggiungeranno i 12 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%, e l’umidità si manterrà tra il 37% e il 40%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà al 100%, e la velocità del vento si ridurrà a circa 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, con temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà un fattore costante, rendendo l’atmosfera piuttosto afosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +19.5° Assenti 3.1 ENE max 6.9 Grecale 44 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° Assenti 2.1 NNO max 5.9 Maestrale 47 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 1.9 NE max 3.7 Grecale 48 % 1013 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.2° Assenti 5.6 ONO max 7.6 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +22.5° Assenti 11.2 O max 10.8 Ponente 36 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.3° Assenti 12 O max 10.4 Ponente 39 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +21.6° Assenti 10.6 NO max 12.2 Maestrale 41 % 1014 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 7.4 ONO max 9.5 Maestrale 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

