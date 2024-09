Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Castellammare di Stabia nel corso di Martedì 24 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a schiarite e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 21°C e 24,2°C, mentre il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che non supereranno i 12,2 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa, favorendo un clima relativamente stabile.

Nella notte, Castellammare di Stabia sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,1 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,77 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le piogge si interromperanno e il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa che scenderà al 20%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C entro le 08:00. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno all’8%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 12,2 km/h. Le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare il clima, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 63%, ma il clima rimarrà complessivamente piacevole, con venti leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano un Martedì 24 Settembre all’insegna della variabilità, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio sereno e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.77 mm 9.1 SSE max 13.5 Scirocco 82 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.49 mm 6.8 S max 10.7 Ostro 85 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.24 mm 4.7 SSE max 7.6 Scirocco 81 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° prob. 28 % 8.9 S max 11.7 Ostro 68 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° prob. 24 % 11.7 O max 13.5 Ponente 63 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° prob. 6 % 12.2 OSO max 14.2 Libeccio 65 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 3 % 8.3 O max 10.1 Ponente 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.2 OSO max 4.4 Libeccio 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

