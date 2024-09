Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Ercolano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da sud-ovest.

Nella mattina, si prevede un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà comunque alta, oscillando tra il 85% e il 94%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, con valori che si aggireranno intorno al 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante il cielo coperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni sarà presente, seppur bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi buone condizioni per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello, in caso di imprevisti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 8 % 6.1 OSO max 4.8 Libeccio 71 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 1.9 SO max 1.8 Libeccio 75 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 4.1 E max 5.6 Levante 75 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 7 S max 7.5 Ostro 63 % 1015 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 8.9 SO max 8.4 Libeccio 60 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° prob. 16 % 7.2 SO max 6.9 Libeccio 60 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 17 % 4.6 SO max 5.8 Libeccio 64 % 1013 hPa 21 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 4 % 4.9 S max 7.6 Ostro 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

