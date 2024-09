Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Ferrara si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. La previsione del tempo indica un inizio di giornata prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,3°C nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità e a possibili piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La serata si presenterà con schiarite, ma non mancheranno brevi rovesci.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 23,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,9 km/h, mentre l’umidità scenderà al 38%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Le nubi sparse faranno il loro ingresso, e le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 20,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. Si alterneranno momenti di cielo sereno a brevi piogge, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 9%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%, mentre il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 7,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara indicano un Sabato con un inizio promettente, ma con un’evoluzione verso condizioni più instabili nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un inizio di settimana più favorevole, dopo un Sabato di transizione.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 6.4 SO max 10.1 Libeccio 60 % 1007 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 3.6 SSE max 5.2 Scirocco 65 % 1007 hPa 6 poche nuvole +16.8° perc. +16.3° Assenti 2.8 OSO max 5.9 Libeccio 67 % 1008 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.5° prob. 15 % 12.9 SO max 15.5 Libeccio 47 % 1009 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +21.7° prob. 7 % 26.9 O max 22.5 Ponente 42 % 1009 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.7° prob. 20 % 20.3 O max 24.8 Ponente 49 % 1010 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° prob. 30 % 15.2 ONO max 31.2 Maestrale 69 % 1013 hPa 21 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° prob. 22 % 4.5 NNE max 7.5 Grecale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:54

