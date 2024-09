Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno favorevoli per un riposo tranquillo. Si registreranno temperature intorno ai 19°C con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, ma non ci saranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 11 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 43%. Non si prevedono piogge, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La brezza continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo si presenterà sereno, favorendo una visibilità ottimale. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto. L’umidità rimarrà attorno al 60%, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani si continuerà a godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo periodo un’ottima occasione per approfittare delle belle giornate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° Assenti 5.2 ENE max 4.6 Grecale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° prob. 1 % 7.6 NE max 8.3 Grecale 68 % 1014 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° prob. 2 % 6.3 NE max 7.2 Grecale 62 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.2° Assenti 0.8 NNO max 3.5 Maestrale 46 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.1° Assenti 9.3 OSO max 9.4 Libeccio 43 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 9.3 O max 9.8 Ponente 48 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 3.2 O max 7.4 Ponente 55 % 1017 hPa 21 poche nuvole +22° perc. +21.8° Assenti 2.2 NNE max 6.2 Grecale 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.