Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 42% e il 55%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 10-18%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 20 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 50% e il 67%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19-24°C. La brezza vivace continuerà a soffiare da sud ovest, con intensità che potrà raggiungere i 26 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 16-18°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo valori intorno al 74-82%. Il vento rimarrà moderato, mantenendo una brezza costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà mite, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di una settimana all’insegna di condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 13 % 11.9 SSO max 19.3 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 18 % 11.5 SSO max 17.3 Libeccio 82 % 1013 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 13 % 9.3 SO max 16.6 Libeccio 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° prob. 5 % 10.2 OSO max 18.7 Libeccio 61 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +24° prob. 11 % 11.6 OSO max 20.4 Libeccio 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° prob. 1 % 14.6 SO max 24.7 Libeccio 54 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 12.6 SSO max 22.9 Libeccio 65 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 13.2 SSO max 25.7 Libeccio 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:59

