Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Imola si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima gradevole e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 19,8°C, mentre al mattino si registreranno valori in aumento, fino a raggiungere i 22,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h.

Durante la giornata, le previsioni del tempo indicano un progressivo diradamento delle nuvole, con un cielo sereno che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 14,5°C e i 22,2°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero calo, con massime che non supereranno i 21,9°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,5°C.

Il vento, che soffierà da sud-ovest, avrà una velocità variabile, con intensità che si manterrà tra i 10 km/h e i 29,6 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 43% e il 82% durante la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola indicano una giornata di Sabato 28 Settembre caratterizzata da un clima piacevole e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di autunno all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 25 SO max 54.9 Libeccio 57 % 1008 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 23.4 SSO max 45.4 Libeccio 68 % 1008 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 21.2 SO max 40.1 Libeccio 59 % 1009 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 27.2 SO max 38.6 Libeccio 48 % 1010 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 22.8 OSO max 27.1 Libeccio 43 % 1009 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° prob. 3 % 16.5 ONO max 26.6 Maestrale 56 % 1011 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° prob. 5 % 10.3 OSO max 18.9 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° prob. 5 % 7.8 O max 12.1 Ponente 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:54

