Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, con un aumento delle temperature che raggiungeranno valori elevati nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con brezze provenienti da sud-ovest, e non si prevedono precipitazioni.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si manterrà stabile con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 69% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le 07:00. La temperatura continuerà a salire, toccando i 31°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 30%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-12 km/h, con direzione sud-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 31,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con brezze vivaci che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 29%, rendendo l’aria piuttosto secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 20°C alle 20:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che appariranno solo in tarda serata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° Assenti 10.5 SSO max 13.7 Libeccio 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 11.3 SSO max 14.3 Libeccio 70 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 9.5 SSO max 13.7 Libeccio 63 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +26.9° Assenti 9.5 SO max 13.7 Libeccio 39 % 1013 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +29.9° Assenti 14.4 OSO max 17.8 Libeccio 30 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +28.4° Assenti 18.6 OSO max 20 Libeccio 33 % 1010 hPa 18 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 12.5 SO max 17.6 Libeccio 52 % 1012 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 11.2 SSO max 15.7 Libeccio 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.