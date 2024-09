Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature attorno ai 17,5°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a 27°C e un clima prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 30,8°C, con condizioni ideali per attività all’aperto. Sabato 28 Settembre inizierà con cielo sereno, ma nel pomeriggio si prevede una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 27°C, con possibilità di pioggia. Domenica 29 Settembre, il tempo cambierà, portando piogge leggere e temperature più fresche, con massime di 17,5°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Proseguendo verso la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 22°C, con una leggera brezza che soffierà a 11 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che scenderà al 61%. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 27°C e il vento continuerà a mantenere una velocità di circa 10,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà caldo e soleggiato. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 30,8°C, con un’intensità del vento che si attesterà intorno ai 17,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’ottima giornata per attività all’aperto. Alle 16:00, la temperatura scenderà leggermente a 27,3°C, ma il cielo rimarrà sereno.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Alle 19:00, la temperatura sarà di 21,2°C, con un’umidità che aumenterà fino al 64%. La brezza si farà sentire con una velocità di 13 km/h. La giornata si concluderà con temperature intorno ai 19°C alle 22:00, mantenendo un’atmosfera piacevole per le attività serali.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Alle 01:00, le nubi sparse copriranno il 64% del cielo, con una temperatura di 18,5°C e una leggera brezza di 11 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà nuovamente. Alle 07:00, la temperatura salirà a 22,8°C e il cielo sarà sereno. La brezza si intensificherà, raggiungendo i 10 km/h. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 27,3°C, con un vento che soffierà a 15,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto. Alle 13:00, si prevede una temperatura di 27°C con una copertura nuvolosa del 100%. Il vento sarà sostenuto, raggiungendo i 28,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 21%. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 25,2°C, mantenendo il cielo coperto.

Nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente. Alle 19:00, la temperatura sarà di 18,6°C e il cielo si presenterà sereno. La brezza continuerà a soffiare a 10,7 km/h, rendendo la serata piacevole. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 16,8°C, con una leggera copertura nuvolosa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 14,7°C. Alle 01:00, il cielo sarà sereno con un’umidità del 80%. La brezza sarà leggera, con una velocità di 11,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando si prevede una temperatura di 18,4°C con nubi sparse. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Alle 13:00, arriverà una pioggia leggera con una temperatura di 17,5°C e una copertura nuvolosa del 97%. Il vento sarà fresco, con una velocità di 32,4 km/h. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 17,1°C e il cielo rimarrà nuvoloso.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere nuvoloso. Alle 19:00, la temperatura sarà di 14,2°C con un vento fresco che soffierà a 22,7 km/h. La serata si concluderà con temperature intorno ai 13,9°C alle 21:00, mantenendo un’atmosfera fresca e ventilata.

In conclusione, il fine settimana a Lavello si presenterà con un Venerdì soleggiato e caldo, un Sabato che inizierà bene ma con un pomeriggio nuvoloso, e una Domenica caratterizzata da piogge leggere e temperature più fresche. È consigliabile pianificare attività all’aperto per Venerdì e Sabato mattina, mentre Domenica potrebbe essere più adatta per attività al chiuso.

