Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Il meteo di Giovedì 19 Settembre a Marano di Napoli si preannuncia variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattina e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un abbassamento della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, che raggiungeranno i valori più elevati nel pomeriggio. La serata si presenterà serena, con condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, le condizioni saranno caratterizzate da pioggia leggera che si intensificherà a pioggia moderata nelle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai +18,8°C, con una percezione simile. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 89%.

Nella mattina, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteorologiche. A partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +19,9°C. Le piogge si attenueranno, e si registrerà un incremento della probabilità di assenza di precipitazioni. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 8,7 km/h. A partire dalle 09:00, si verificheranno brevi episodi di pioggia leggera, ma la situazione migliorerà rapidamente, portando a un cielo sereno entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +22,1°C alle 13:00, con condizioni di cielo sereno e poche nuvole. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 13 km/h, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 58%. Le previsioni del tempo indicano un’assenza di precipitazioni, favorendo attività all’aperto e momenti di svago.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve calo, che si attesteranno intorno ai +19,3°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, creando condizioni di calma e stabilità. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Marano di Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Si prevede un aumento delle temperature, con un clima piacevole che accompagnerà il weekend. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le piogge di Giovedì rappresenteranno un evento isolato in un contesto di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.87 mm 6.8 S max 10.7 Ostro 76 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.1° perc. +18° 1.45 mm 6.6 S max 10.8 Ostro 78 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 81 % 6.8 SSE max 13.1 Scirocco 71 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.1° perc. +20.9° 0.18 mm 11.7 S max 12.8 Ostro 62 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +21.8° 0.17 mm 14.3 SSO max 14.2 Libeccio 59 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° prob. 62 % 13 SSO max 12.5 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° prob. 48 % 5.8 SSO max 8.6 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 2 ESE max 4.9 Scirocco 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.