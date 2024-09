Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre, Marigliano si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno durante la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a 19°C. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1018 hPa. Le condizioni di calma e serenità favoriranno un riposo tranquillo.

Durante la mattina, il sole si alzerà su Marigliano portando un clima mite. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,3°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con un 5% di nuvole, e il vento si presenterà leggero, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con un picco di 27,5°C alle 13:00. Il cielo rimarrà in gran parte sereno, con qualche nube sparsa che potrebbe apparire verso le 16:00. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni, mantenendo così un clima ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con un 38% di nuvole alle 21:00. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano un Sabato 21 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 7.8 ENE max 11.4 Grecale 69 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 7.3 NE max 10.7 Grecale 72 % 1019 hPa 6 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 7.4 NE max 10.7 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +24.3° perc. +24.1° Assenti 5.5 ENE max 8.1 Grecale 48 % 1020 hPa 12 cielo sereno +27.2° perc. +26.9° Assenti 0.8 E max 7.7 Levante 38 % 1018 hPa 15 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.7 OSO max 7.8 Libeccio 42 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 3.6 NO max 4.9 Maestrale 51 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 4 NNE max 6.4 Grecale 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.