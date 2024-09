Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. Con l’avanzare della mattina, la situazione non subirà significative variazioni, con temperature che saliranno fino a 24,7°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 20,2°C alle 17:00. La sera continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,5°C. La velocità del vento varierà durante la giornata, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 65%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 16,1°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19,2°C alle 7:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 53%.

Proseguendo verso il pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,2°C alle 17:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, sebbene non siano attese piogge significative. La sera vedrà una temperatura di circa 17,5°C, con il cielo ancora coperto e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì potrebbero portare un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma il clima rimarrà prevalentemente fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un clima estivo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 4 SO max 4 Libeccio 74 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° prob. 2 % 3.9 SO max 3.8 Libeccio 71 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° prob. 8 % 2.9 SSO max 3.1 Libeccio 67 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 7.2 E max 8.8 Levante 51 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.3° prob. 8 % 7.4 ENE max 9.5 Grecale 42 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° prob. 44 % 10.3 ENE max 17.1 Grecale 58 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 38 % 1.8 SO max 6.3 Libeccio 68 % 1013 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 2 % 7.2 SSO max 6.7 Libeccio 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.