Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

Venerdì 6 Settembre a Melfi si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore del giorno saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 10km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 13km/h e un’umidità del circa 85%.

Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con un aumento della copertura nuvolosa fino al 45%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C intorno alle ore 11:00, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 16km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, ma la percezione di calore sarà di circa +29°C. Il vento manterrà la stessa direzione e intensità della mattina, con un’umidità che si attesterà intorno al 21%.

La situazione meteorologica in serata non subirà variazioni significative, con un cielo coperto al 99% e temperature in calo fino ai +20°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 5km/h proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Melfi indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, seguita da un pomeriggio e una serata caratterizzati da cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, mentre le minime si abbasseranno fino ai +20°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.2° perc. +20.5° prob. 6 % 10.4 SO max 13.6 Libeccio 84 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.6° Assenti 8.6 SO max 9.3 Libeccio 88 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 7.8 SO max 9.9 Libeccio 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.8° perc. +27.5° Assenti 10.8 OSO max 16.6 Libeccio 40 % 1013 hPa 12 nubi sparse +31.1° perc. +29.4° Assenti 10.4 ONO max 14.6 Maestrale 24 % 1012 hPa 15 cielo coperto +30.8° perc. +29° Assenti 13.3 ONO max 12.6 Maestrale 22 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 5.1 NNE max 5.5 Grecale 59 % 1015 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 1.9 OSO max 2.6 Libeccio 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:17

