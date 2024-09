Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Napoli per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20°C e 22,5°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 60%. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da est e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, Napoli sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,3°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100% e una velocità del vento di circa 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 60%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere, in particolare intorno alle 09:00, quando si registrerà una temperatura di 20°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,2 km/h. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 19,6°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che toccheranno un massimo di 22,5°C. Le precipitazioni saranno più intense tra le 14:00 e le 17:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,81 mm. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 18 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,3°C. Le piogge continueranno, anche se con intensità minore, e il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con un’alternanza di piogge e schiarite. Mercoledì e giovedì si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero superare i 24°C. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è una costante in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +19.9° 0.25 mm 9 ESE max 15.3 Scirocco 60 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.6° prob. 37 % 8.4 ENE max 12.1 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 41 % 16.7 ESE max 19.7 Scirocco 62 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.17 mm 15.2 E max 18.5 Levante 60 % 1010 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +21.7° prob. 33 % 12.1 ESE max 18 Scirocco 49 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +21.8° 0.19 mm 18.1 ESE max 21.6 Scirocco 55 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.83 mm 12.6 ENE max 17.7 Grecale 68 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.13 mm 14.4 E max 22 Levante 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:04

