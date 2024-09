Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre, Oristano si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. Con il passare delle ore, la mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si registrerà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si manifesteranno verso le 16:00. La sera si chiuderà con un cielo prevalentemente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, Oristano godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est contribuirà a mantenere un clima piacevole. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 24,7°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,4 km/h e i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 16:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 29%. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 23,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 29% di nuvolosità. La velocità del vento si ridurrà, con raffiche che non supereranno i 13,4 km/h.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e il vento si presenterà più sostenuto, con velocità che varieranno tra i 7,6 km/h e i 8,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo la pioggia leggera prevista per il pomeriggio di Martedì, ci si aspetta un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate nei giorni successivi. Pertanto, chiunque desideri pianificare attività all’aperto potrà approfittare di un clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° Assenti 6.6 ENE max 7.3 Grecale 80 % 1009 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 7.6 NE max 8.3 Grecale 82 % 1009 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.4 NE max 6.4 Grecale 69 % 1010 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 7.2 NO max 9.5 Maestrale 47 % 1009 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.3° prob. 6 % 16.7 ONO max 13.1 Maestrale 46 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +23.1° perc. +22.9° 0.14 mm 8.9 NO max 13.4 Maestrale 53 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° prob. 13 % 4.4 ENE max 15 Grecale 62 % 1011 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 6 % 8 E max 12.9 Levante 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:26

