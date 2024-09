Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 22 Settembre a Ottaviano si presenteranno variabili, con un alternarsi di nubi e schiarite nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 20,9°C e i 25,8°C, mentre la copertura nuvolosa varierà dal cielo sereno a momenti di cielo coperto. La presenza di brezze leggere accompagnerà il giorno, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le previsioni del tempo indicano una predominanza di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 64%, e il vento soffierà leggermente da est-nord-est a una velocità di circa 4 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 25,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 46%. Le brezze leggere da sud-ovest contribuiranno a rendere l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 24,7°C alle 15:00. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà fino al 50%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno con solo il 10% di copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 21,6°C alle 21:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, mentre il vento si farà più debole, con velocità di circa 1,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dopo il caldo diurno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 4 ENE max 5.9 Grecale 64 % 1019 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 3.1 E max 4.7 Levante 70 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.3 NE max 4.4 Grecale 66 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 2.7 OSO max 2.5 Libeccio 48 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° Assenti 7.8 SO max 7.3 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.7° perc. +24.5° Assenti 10.9 SO max 8.4 Libeccio 50 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 5.4 OSO max 5.3 Libeccio 59 % 1017 hPa 21 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 1.5 NNO max 3.3 Maestrale 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:54

