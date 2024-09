Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo il picco nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 58%, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%. La velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi tra 15,2°C e 15,8°C.

La mattina si aprirà con un cielo coperto e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che scenderà fino al 66%. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 4-5 km/h. Alle 11:00, si registrerà una temperatura di 25°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 24-25°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel tardo pomeriggio, con valori che scenderanno fino a 19,6°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 11,3 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con una probabilità di precipitazioni che non supererà il 8%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’81%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con raffiche che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Poggibonsi suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza significative possibilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.4 E max 4.4 Levante 86 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 4.4 E max 4.3 Levante 88 % 1019 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.9 E max 5.7 Levante 73 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° Assenti 4.6 SE max 6.6 Scirocco 55 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25.6° perc. +25.4° prob. 6 % 5.4 S max 8.8 Ostro 46 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 7 % 9.5 O max 19.7 Ponente 71 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 7 % 1.5 ONO max 2.8 Maestrale 80 % 1017 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 7 % 1.8 SE max 1.8 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:07

