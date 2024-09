Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata, per poi lasciare spazio a condizioni più serene nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,5°C e i 23,7°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo nuvoloso a momenti di sereno.

Durante la notte, Pomigliano d’Arco sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 85%, e la velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0,72 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 08:00, il cielo sarà sereno, con una temperatura che salirà fino a 21,4°C. Tuttavia, nel corso della mattinata, si verificheranno ancora piogge leggere, con una temperatura massima di 23,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un’intensità di pioggia di 0,26 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. A partire dalle 16:00, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e le condizioni di calma del vento favoriranno una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani, le temperature si manterranno su valori simili, con cieli prevalentemente sereni e poche probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole e di un’aria fresca, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.72 mm 5.1 SSE max 8.4 Scirocco 79 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 1.52 mm 5.6 S max 8.4 Ostro 83 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.21 mm 5.5 SSE max 9.8 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.1° 0.11 mm 9.4 S max 12.1 Ostro 61 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +23.5° 0.26 mm 11.4 SSO max 13.8 Libeccio 54 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.3° perc. +23.1° 0.14 mm 10.6 SSO max 11.2 Libeccio 54 % 1013 hPa 18 poche nuvole +21.4° perc. +21.2° prob. 49 % 4.6 SSO max 8.4 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 1.9 E max 3.5 Levante 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.