Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Pompei si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un cielo sereno durante la mattina e temperature che raggiungeranno i 24°C. Nel pomeriggio, si presenteranno nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con un cielo prevalentemente sereno e temperature in lieve calo.

Durante la notte, Pompei sarà avvolta da una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La temperatura si manterrà intorno ai 21,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,75 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Alle 07:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà a 21,9°C. Proseguendo verso le 09:00, il cielo sarà sereno e la temperatura raggiungerà i 23,8°C. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 24,6°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature intorno ai 24°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 55%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera di Martedì si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il bel tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Mercoledì e Giovedì si prevede un cielo sereno con temperature che si manterranno stabili, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

