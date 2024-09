Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Portici indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, mentre nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si coprirà.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 50-75% con temperature che si aggireranno tra i +26,9°C e i +30,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +27,9°C e i +31,6°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 1km/h e i 10,3km/h, provenendo principalmente da direzioni meridionali.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 92-94%, con temperature che oscilleranno tra i +29,1°C e i +31°C. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, con valori tra i +30°C e i +32°C. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 4,8km/h e i 10,7km/h, proveniente prevalentemente da direzioni sud-ovest.

Nella sera, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 96-100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,4°C e i +28,8°C, con percezioni termiche tra i +29,6°C e i +29,7°C. Il vento sarà leggero, con velocità tra i 2,3km/h e i 10,9km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

In base alla situazione attesa per Domenica 8 Settembre a Portici, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e alla temperatura durante la giornata. Le condizioni meteo potrebbero evolvere rapidamente, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Portici

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.1° perc. +28.1° Assenti 2.9 NE max 3.9 Grecale 58 % 1014 hPa 3 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 1.3 NE max 2.2 Grecale 59 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.9° perc. +27.8° Assenti 3.1 S max 4.1 Ostro 58 % 1015 hPa 9 nubi sparse +29.5° perc. +30.3° Assenti 8.5 SSO max 8.2 Libeccio 50 % 1015 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +31.9° Assenti 10.4 SSO max 10.9 Libeccio 47 % 1013 hPa 15 cielo coperto +30.1° perc. +31.2° Assenti 9.7 OSO max 9.7 Libeccio 50 % 1012 hPa 18 cielo coperto +28.8° perc. +29.7° Assenti 2.3 SO max 3.8 Libeccio 53 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28.4° perc. +29.6° Assenti 7.6 S max 10.9 Ostro 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:19

